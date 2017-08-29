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Дело о краже невьянских икон в Сочи вернули в прокуратуруСегодня в 15:53

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Обвиняемую выпустили из СИЗО.

Свердловский облсуд отменил обвинительный приговор по делу о хищении трех невьянских икон.

"Дело возвращено в прокуратуру. Обвиняемую Наталью Беспалову отпустили из СИЗО под подписку о невыезде", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Н.Беспалова - бывший партнер фонда "Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов". По данным следствия, в 2014 году во время Олимпиады в Сочи она присвоила деньги, вырученные от реализации икон (около 1,5 миллиона рублей), а также похитила три образа общей стоимостью более 460 тысяч рублей. Тем временем в суде смогли подтвердить факт хищения только одной иконы стоимостью 95 тысяч рублей.

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