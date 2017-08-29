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Сургутянина будут судить за гибель 3-летнего мальчикаСегодня в 17:02

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На реке.

В суд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Сургута, обвиняемого в гибели 3-летнего ребенка. Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Трагедия произошла вечером 12 мая 2017 года на реке Тромъеган. Семья из трех человек со знакомым возвращалась в Сургут на моторной лодке. Последний отвлекся от управления, и судно едва не столкнулось с берегом. Мужчина резко вывернул руль, после чего лодка перевернулась. Взрослые выбрались из воды, а ребенок утонул.

Установлено, что обвиняемый не проинструктировал пассажиров о правилах поведения на судне. Кроме того, он не учел метеоусловия (в тот день был сильный ветер и волны). Само судно было переоборудовано: в его конструкцию были внесены изменения, а мотор не отвечал требованиям Госинспекции по маломерным судам МЧС.

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Гибель 3-летнего мальчика под Сургутом вылилась в "уголовку"

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