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Переехавший тоболяка бульдозерист отделается штрафомСегодня в 16:44

  • Текст

Он раскаялся в преступлении.

В Тобольском районе завершено расследование уголовного дела о гибели 33-летнего мужчины под колесами бульдозера.

Трагедия произошла 8 августа 2017 года в районе дома №69 по улице 3-й Трудовой. Бульдозерист выровнял территорию на строительной площадке и возвращался с работ. Двигаясь задним ходом, он переехал пьяного мужчину, лежавшего на обочине. Пострадавший скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, 57-летнего бульдозериста обвинили в причинении смерти по неосторожности. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в преступлении. В связи с этим для него потребовали наказание в виде штрафа. Дело уже направлено в суд.

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