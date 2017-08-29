За что отправится в колонию.

Березниковский городской суд признал местного жителя виновным в совершении 74 краж, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В течение трех лет 43-летний мужчина держал в страхе прикамские дачные кооперативы. Чаще всего его целью были частные дома и хозяйственные постройки. Общий размер причиненного ущерба – 730 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.