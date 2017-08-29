Экс-глава минздрава выходит на УДО.

Бывший глава челябинского минздрава Виталий Тесленко, отбывавший наказание в колонии за взяточничество, выйдет на свободу досрочно. Такое решение принял 29 августа Металлургический районный суд Челябинска, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции. В 2014 году Тесленко был осужден на семь лет за дачу взятки.

Следствием было установлено, что в 2012 году министр получил три взятки на общую сумму около 70 миллионов рублей. Взамен он обещал помочь бизнесменам выиграть тендеры на поставку оборудования для южноуральских больниц. По версии следствия, Тесленко и сам давал взятки: 26 миллионов он вручил экс-губернатору Михаилу Юревичу. Бывший глава региона заочно арестован и сейчас скрывается за границей.

Если постановление суда не будет обжаловано, то Тесленко выйдет на свободу 9 сентября. Его штраф в размере 100 миллионов рублей остается в силе

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