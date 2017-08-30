В Сургуте глава "Феникса" ответит перед судом за неисправный парашютСегодня в 08:28
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Каждый прыжок с ним мог стать последним.
Директор сургутского парашютного клуба "Феникс" предстанет перед судом за организацию смертельно опасных прыжков с парашютом. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, 25 марта 2017 года директор "Феникса" за деньги предоставляла всем желающим возможность прыгнуть с парашютом с борта Ан-2в на аэродроме Боровая в поселке Заячий Остров. При этом использовался парашют с истекшим сроком службы, с отсутствующими камерой основного парашюта и стабилизирующим куполом.
Расследование завершено, материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
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