В него выпустили 12 пуль.

Вечером 29 августа 2017 года в Магнитогорске около одного из домов по улице Строителей нашли тело 36-летнего предпринимателя с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время идет розыск преступников.

По данным СМИ, в бизнесмена выстрелили 12 раз, когда он подошел к подъезду.