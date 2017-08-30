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В Магнитогорске во дворе дома застрелили бизнесменаСегодня в 12:06

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В него выпустили 12 пуль.

Вечером 29 августа 2017 года в Магнитогорске около одного из домов по улице Строителей нашли тело 36-летнего предпринимателя с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время идет розыск преступников.

По данным СМИ, в бизнесмена выстрелили 12 раз, когда он подошел к подъезду.

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