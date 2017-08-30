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В Подмосковье задержан администратор "группы смерти"Сегодня в 13:33

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На него вышли челябинские силовики.

В Подмосковье по подозрению в доведении до самоубийства задержан администратор "группы смерти". Операция проводилась совместно сотрудниками полицейских главков Московской и Челябинской областей, а также СУ СКР по Южному Уралу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД РФ.

"В ходе мониторинга ресурсов сети Интернет в поле зрения сотрудников Управления "К" МВД России попала группа, склоняющая подростков к совершению самоубийств, созданная в январе этого года. Ее администратор, 21-летний житель Московской области, придумывал для нескольких десятков подписчиков различные задания с целью оказать на них определенное психологическое воздействие", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В квартире подозреваемого полицейские изъяли компьютер, мобильные телефоны, сим-карты, использовавшиеся для связи с подписчиками. Мужчина взят под стражу.

Уголовное дело было возбуждено СУ СКР по Челябинской области.

Ранее на Южном Урале 13-летняя школьница покончила с собой по "наводке" администратора "группы смерти". Подозреваемый по этому делу уже задержан - 26-летний москвич находится в СИЗО.

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