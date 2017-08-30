Возбуждено дело.

В отношении депутата думы Кушвинского ГО возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.291.1 УК РФ (обещание или предложение посредничества во взяточничестве).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, народного избранника повязали в августе 2017 года сотрудники ФСБ. Установлен факт получения взятки несколькими частями. По версии следствия, деньги он получил за помощь местному жителю, обвиняемому в мошенничестве.

Депутату грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.

Фамилию подозреваемого и сумму, которую он получил следователи не называют.