Возбуждено два дела.

Полицейские ликвидировали плантацию марихуаны в Нижней Салде. В отношении ее 40-летнего хозяина возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 (незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере) и ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, мужчина вырастил около 500 кустов конопли на приусадебном участке. Половина растений располагалась в специально оборудованном парнике, другая - на грядках с морковью, свеклой и помидорами. Высота некоторых кустов достигала 3 метров.

В бане у "агрария" обнаружили почти килограмм высушенной конопли.

В полицию о садоводе сообщили соседи.