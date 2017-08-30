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На экс-кандидата в президенты России завели уголовное делоСегодня в 14:43

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За пальбу в московском отеле.

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении бизнесмена Умара Джабраилова. По данным федеральных СМИ, 29 августа 2017 года он открыл стрельбу в гостинице в центре столицы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве "Уралинформбюро" пояснили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.213 УК РФ "Хулиганство": "Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из принадлежащего ему наградного пистолета произвел выстрелы вверх. Пострадавших в результате происшествия нет".

Умар Джабраилов – основатель и руководитель Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". В 2004-2009 годах входил в состав Совета Федерации от Чеченской Республики. До этого, в 2000 году, баллотировался на пост президента РФ, но по итогам голосования занял лишь одиннадцатое место.

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