Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Тобольске задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге трех новостроек для переселенцев из аварийных домов.

"Его доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. На данный момент проводится пожарно-техническая экспертиза. По предварительным данным, причиной возгорания является поджог. Фигурант свою вину признал полностью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - прокомментировали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По словам местных жителей, подозреваемый находился на месте преступления во время тушения возгораний. Он был пьян, вел себя вызывающе и рассказывал, что это он поджег дома. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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