×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Тобольске схватили поджигателя новостроекСегодня в 15:10

  • Текст

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Тобольске задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге трех новостроек для переселенцев из аварийных домов.

"Его доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. На данный момент проводится пожарно-техническая экспертиза. По предварительным данным, причиной возгорания является поджог. Фигурант свою вину признал полностью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - прокомментировали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По словам местных жителей, подозреваемый находился на месте преступления во время тушения возгораний. Он был пьян, вел себя вызывающе и рассказывал, что это он поджег дома. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее по теме:
В Тобольске подожгли три новостройки для переселенцев

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Печкины с пустой сумой

Печкины с пустой сумой

Отправили посылку в трудинспекцию.

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Осталось провести воду.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×