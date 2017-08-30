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В Прикамье пассажиры едва не зарезали таксистаСегодня в 16:14

  • Текст

Нападавших задержали.

В Горнозаводске пассажиры напали с ножом на таксиста, когда он доставил их до места назначения. Раненому мужчине помогли прохожие.

"По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, подозреваемые установлены и задержаны", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

По данным местных СМИ, нападавшие - мужчина и женщина. Последняя несколько лет назад освободилась из колонии.

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