Нападавших задержали.

В Горнозаводске пассажиры напали с ножом на таксиста, когда он доставил их до места назначения. Раненому мужчине помогли прохожие.

"По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, подозреваемые установлены и задержаны", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

По данным местных СМИ, нападавшие - мужчина и женщина. Последняя несколько лет назад освободилась из колонии.