За 55 кило "синтетики".

30 августа 2017 года Тюменский облсуд вынес приговор двум жителям Новосибирской области. Виталий Иванов и Артур Насирдинов признаны виновными в наркоторговле в составе ОПГ. Они получили по 9 лет колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данным следствия, мужчин в наркобизнес привлек их земляк Павел Исаков. В начале февраля 2016 года дельцы привезли на Урал 5 кило "синтетики". Они разложили зелье по тайникам в Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске. Затем они забрали 37 килограммов наркотика в уральской столице, чтобы развези по другим городам. Их повязали в Тюмени во время очередной закладки.

В общей сложности по делу было изъято 55 килограммов "синтетики".

Исакова в начале августа отправили за решетку на 11 лет.

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