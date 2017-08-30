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Погубившего мать с ребенком невьянца посадили на 6 летСегодня в 19:01

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В колонию общего режима.

Невьянский горсуд приговорил 20-летнего Никиту Швецова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц.

Трагическая авария произошла в ноябре 2016 года. Швецов ехал на Suzuki по Серовскому тракту. В салоне машины находилась его знакомая и трое ее маленьких детей. Водитель выбрал небезопасную скорость, автомобиль вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком.

"В результате ДТП женщина и ее 2-летний ребенок скончались на месте происшествия. Детям в возрасте 7 и 9 лет причинен тяжкий вред здоровью", - уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

С виновника ДТП взыскана денежная компенсация в размере свыше 2 миллионов рублей – в пользу отца погибшей женщины и отца ее детей.

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