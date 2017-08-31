Экс-супруг Дарьи Зембицкой рассказал свою версию убийстваСегодня в 09:40
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Он "не смог победить чувства".
30 августа 2017 года в Ленинском райсуде Нижнего Тагила Сергей Какшин, обвиняемый в убийстве экс-супруги Дарьи Зембицкой, рассказал свою версию случившегося. Мужчине, по его словам, не понравилось, что у 28-летней женщины появился новый возлюбленный, и он приехал поговорить "по поводу ее поведения" утром 9 января.
Какшин дождался, когда Дарья выйдет установить аккумулятор на машину. "Я предложил ей помощь в установке, но она сказала, что сама справится. Вместо этого попросила отвезти детей в садик. Я сказал ей: давай сама, раз ты такая самостоятельная. Она начала меня оскорблять, сказала, что я ни на что не способен. Тогда я решил ее убить. Но меня спугнули. Я отъехал к соседнему подъезду и стал наблюдать. Я был зол, и хотел продолжить бить ее, ждал подходящего момента", - цитирует обвиняемого ИА "Все новости".
По словам Какшина, он увидел, как Дарья упала около подъезда. Мужчина решил, что она умерла, и погрузил женщину в машину, чтобы избавиться от тела. Однако в пути бывшая жена пришла в себя, достала телефон и что-то тихо сказала.
"Я удивился очень, что она жива. Я решил, что так нельзя – нужно добивать. Поэтому, доехав до пустыря, нанес ей удар по голове, а затем этой же ногой наступил ей на горло и задушил. Убедился, что в этот раз умерла. Затем выкинул телефон, который был куплен, кстати, на мои деньги. Раскаиваюсь, слабаком оказался, не смог победить свои чувства. Очень сильно любил ее, жить без нее не мог. А где любовь – там нет милосердия", - рассказал злоумышленник.
Адвокат погибшей при этом заявил, что ранее Какшин в своих показаниях ни слова не говорил про оскорбления от бывшей супруги. Якобы, он просто не сдержался и избил ее. А когда Дарья пообещала "закрыть" его, он расправился с ней.
Следующее заседание по делу назначено на 10 октября, передает "Уралинформбюро".
Дарья Зембицкая - мать двоих детей - пропала утром 9 января. Рядом с ее авто обнаружили капли крови, аккумулятор и гаечные ключи. Спустя 2 дня было возбуждено дело об убийстве. По горячим следам задержали подозреваемого - бывшего мужа женщины. Он во всем сознался и рассказал, что спрятал труп на окраине Нижнего Тагила.
Мать погибшей требует 13 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
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