И отправил в больницу ее сожителя.

В Лысьвенском ГО по подозрению в убийстве задержали жителя деревни Дуброво.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено вечером 25 августа 2017 года. Злоумышленник пришел домой к 58-летней жене покойного брата. Из личной неприязни он ударил женщину и ее сожителя топором по голове. Вдова скончалась на месте, а мужчина выжил. Вскоре его обнаружили полицейские и доставили в больницу.

Подозреваемый сам сдался полиции. В настоящее время он находится под арестом, ему уже предъявили обвинение.