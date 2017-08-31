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Бомж зарубил прикамца топором и добил кувалдойСегодня в 12:41

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И ломом.

В Пермском крае в суд передано уголовное дело в отношении 45-летнего бомжа, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР, преступление было совершено в ночь на 12 мая 2017 года в поселке Звездном (Пермский район). К обвиняемому на работу в сторожку пришел пьяный знакомый. Между мужчинами разгорелась ссора.

Злоумышленник нанес незваному гостю несколько ударов топором. Когда тот упал, мужчина бросил ему в голову кувалду. Потерпевший выпал на улицу, после чего обвиняемый несколько раз ударил его ломом.

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