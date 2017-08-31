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Экс-глава Верх-Исетского района обжаловал приговорСегодня в 16:07

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Его отправили за решетку на 3 года.

Экс-глава Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко, осужденный за взяточничество, обжаловал приговор.

"Апелляционная жалоба поступила сегодня от самого Бреденко и его адвоката", - сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Установлено, что в феврале 2017 года чиновник получил 150 тысяч рублей от местного предпринимателя за общее покровительство. Его задержали с поличным. На суде Бреденко заявил, что деньги ему передали на покупку цветов и конфет сотрудницам на 8 марта.

17 августа суд отправил Бреденко на 3 года в колонию общего режима.

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