×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Нижнем Тагиле экс-главбух госпредприятия похитила 15,7 миллиона рублейСегодня в 17:50

  • Текст

И села на 4 года.

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор бывшему главному бухгалтеру филиала БТИ, признав ее виновной в присвоении 15,7 миллиона рублей. Женщина проведет 4 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, экс-главбух СОГУП "Областной центр недвижимости" филиала "Горнозаводское БТИ" промышляла с июня 2011 по октябрь 2015 года. Деньги она похищала из средств, удержанных из зарплаты сотрудников предприятия в качестве НДФЛ и других обязательных платежей. Женщина вносила в реестры на зачисление зарплаты недостоверные сведения, изготавливала электронные платежные поручения и направляла их в банк для перечисления денег на ее личные счета.

Суд взыскал с экс-главбуха 14,8 миллиона рублей в пользу "Областного центра недвижимости".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мы в ответе за тех, кого обучили

Мы в ответе за тех, кого обучили

Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.

Печкины с пустой сумой

Печкины с пустой сумой

Отправили посылку в трудинспекцию.

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×