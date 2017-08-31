И села на 4 года.

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор бывшему главному бухгалтеру филиала БТИ, признав ее виновной в присвоении 15,7 миллиона рублей. Женщина проведет 4 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, экс-главбух СОГУП "Областной центр недвижимости" филиала "Горнозаводское БТИ" промышляла с июня 2011 по октябрь 2015 года. Деньги она похищала из средств, удержанных из зарплаты сотрудников предприятия в качестве НДФЛ и других обязательных платежей. Женщина вносила в реестры на зачисление зарплаты недостоверные сведения, изготавливала электронные платежные поручения и направляла их в банк для перечисления денег на ее личные счета.

Суд взыскал с экс-главбуха 14,8 миллиона рублей в пользу "Областного центра недвижимости".