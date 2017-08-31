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В Екатеринбурге дело интернет-торговцев "синтетикой" ушло в судСегодня в 18:05

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Ленинского района.

В Екатеринбурге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу банды, торговавшей наркотиками через Всемирную паутину.

Четверым ее участникам в зависимости от их ролей вменяются покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети Интернет (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу и в совершение особо тяжкого преступления (ч.4 ст.150 УК РФ), а также незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере организованной группой с использованием Интернета (п."а" ч.4 ст.228.1 УК РФ).

По версии следствия, торговцы, среди которых был несовершеннолетний молодой человек, орудовали на Среднем и Южном Урале с ноября 2014 по ноябрь 2016 года. Через сайт автоматических продаж они принимали заявки на приобретение наркотиков и их производных. Для расчета за покупку использовался платежный сервис, а товар покупателю передавали через "закладки".

Между собой участники банды общались с помощью электронной переписки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время задержания у них было изъято 6 килограммов сильноконцентрированного синтетического наркотика.

Дело будет рассматривать Ленинский райсуд Екатеринбурга.

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