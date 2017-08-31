Их задержали чекисты.

Сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Центральной Азии, которые планировали провести 1 сентября 2017 года теракты в Москве и Московской области.

"Один из задержанных накануне Дня знаний разместил в сети Интернет свое видеообращение к членам запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам. После этого он планировал совершить нападения на гражданских лиц с использованием холодного оружия", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСБ России.

В телефоне боевика обнаружили контакты с вербовщиками ИГИЛ, а также инструкции по готовящемуся теракту.

По месту жительства второго задержанного нашли самодельное взрывное устройство большой мощности. Он признался, что собирался совершить самоподрыв.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел за приготовление к теракту, участие в террористической организации и незаконном обороте оружия и взрывчатки.