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Боевики ИГИЛ готовили теракты в Москве 1 сентябряСегодня в 18:32

  • Текст

Их задержали чекисты.

Сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Центральной Азии, которые планировали провести 1 сентября 2017 года теракты в Москве и Московской области.

"Один из задержанных накануне Дня знаний разместил в сети Интернет свое видеообращение к членам запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам. После этого он планировал совершить нападения на гражданских лиц с использованием холодного оружия", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСБ России.

В телефоне боевика обнаружили контакты с вербовщиками ИГИЛ, а также инструкции по готовящемуся теракту.

По месту жительства второго задержанного нашли самодельное взрывное устройство большой мощности. Он признался, что собирался совершить самоподрыв.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел за приготовление к теракту, участие в террористической организации и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

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