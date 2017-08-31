Он выстрелил гостю в глаз.

Суд вынес приговор 28-летнему жителю Верхнего Тагила, признав его виновным в убийстве знакомого. Он проведет 8 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла 6 февраля 2016 года в доме по улице Трудовой. Подсудимый был в гостях у брата, который праздновал день рождения. Молодые люди вышли на улицу, чтобы пострелять из пневматической винтовки. Вернувшись в дом, обвиняемый решил похвастаться навыками владения оружием. Он направил ствол в лицо 31-летнего мужчины, снял с предохранителя и нажал на курок.

Пуля калибра 4,5 миллиметра попала потерпевшему в глаз. Он скончался в больнице 17 февраля.

Изначально дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности", однако затем переквалифицировано на "Убийство".

Приговор вступил в силу.

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