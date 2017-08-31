На 6 лет.

Ленинский райсуд Тюмени вынес приговор 42-летнему мужчине, который 12 лет находился в розыске за жилищные аферы. Он проведет 6 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

В октябре 2004 года мужчина вступил в состав ОПГ. Злоумышленники подыскивали квартиры, владельцы которых вели аморальный образ жизни и не проживали в них. Жилье демонстрировали покупателям и продавали. Клиентам вручали фиктивные ордера либо свидетельства о праве собственности. Ущерб оценили в 2,9 миллиона рублей.

В 2005 году подсудимый скрылся. Его задержали лишь в мае 2017 года в Москве.

Следует добавить, что его сообщников осудили в 2006-2007 годах (главарь получил 9,5 лет колонии общего режима).