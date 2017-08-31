×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Тюмени осудили находившегося 12 лет в розыске аферистаСегодня в 19:44

  • Текст

На 6 лет.

Ленинский райсуд Тюмени вынес приговор 42-летнему мужчине, который 12 лет находился в розыске за жилищные аферы. Он проведет 6 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

В октябре 2004 года мужчина вступил в состав ОПГ. Злоумышленники подыскивали квартиры, владельцы которых вели аморальный образ жизни и не проживали в них. Жилье демонстрировали покупателям и продавали. Клиентам вручали фиктивные ордера либо свидетельства о праве собственности. Ущерб оценили в 2,9 миллиона рублей.

В 2005 году подсудимый скрылся. Его задержали лишь в мае 2017 года в Москве.

Следует добавить, что его сообщников осудили в 2006-2007 годах (главарь получил 9,5 лет колонии общего режима).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мы в ответе за тех, кого обучили

Мы в ответе за тех, кого обучили

Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.

Печкины с пустой сумой

Печкины с пустой сумой

Отправили посылку в трудинспекцию.

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×