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Известного российского певца заподозрили в убийстве геяСегодня в 19:57

  • Текст

За непристойное предложение.

В Москве задержали певца и продюсера 35-летнего Александра Ермака. Его подозревают в убийстве юриста.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, преступление было совершено в ночь на 24 августа 2017 года в квартире на Хорошевском шоссе. Артист выпивал в гостях у 45-летнего приятеля - уроженца Абхазии. Между мужчинами разгорелась ссора, и подозреваемый нанес собутыльнику 17 ударов ножом.

По данным федеральных СМИ, поводом для ссоры послужило то, что юрист разделся и стал намекать на интим. О случившемся в полицию сообщил водитель Ермака, которому певец во всем признался. У шофера есть диктофонная запись.

В настоящее время певец арестован.

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