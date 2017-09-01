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В Екатеринбурге будут судить серийного поджигателя автоСегодня в 10:01

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Ему грозит 5 лет.

В Ленинский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 31-летнего автомеханика, который спалил 41 автомобиль. Ему грозит 5 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, мужчина поджигал машины с февраля 2015 года по октябрь 2016 года на территории Екатеринбурга, Арамиля и Сысерти. Он рассказал, что возвращался с работы пьяный, ему не нравилось, как припаркованы машины, и он их поджигал. Ущерб оценили более чем в 4,5 миллиона рублей.

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