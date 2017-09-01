На "уральской Рублевке".

1 сентября 2017 года Сысертский райсуд снял арест с земель барда Александра Новикова и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Об этом "Уралинформбюро" сообщила официальный представитель суда Ирина Мурашова. Решение было принято в ходе заседания по делу в отношении экс-директора ООО "Светояр" Ларисы Ассоновой и топ-менеджеров овощебазы №4 Ивана Обухова и Виктора Новикова.

По данным следствия, в 2015 году Ассонова, Обухов и В.Новиков пытались "увести" у "Светояра" (на 80% принадлежит Новикову) порядка 400 гектаров земли в Сысертском районе, именуемом "уральской Рублевкой". Общая стоимость наделов в материалах дела оценивается в 88 миллионов рублей, хотя шансонье утверждает, что она превышает 300 миллионов. В том же году на землю был наложен арест, так как она стала предметом "преступного посягательства".

Следует отметить, что самого Александра Новикова обвиняют в мошенничестве с деньгами пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс". Вместе с ним по делу проходят Михаил Шилиманов и Лариса Ассонова. По данным следствия, троица похитила более 50 миллионов рублей, которые предназначались на строительство жилья. Потерпевшими по делу проходит около 60 человек.

Ранее по теме:

"Светояр" барда Новикова объявлен банкротом