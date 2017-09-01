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Экс-глава Копейска не разжалобил облсудСегодня в 12:20

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Приговор вступил в силу.

1 сентября 2017 года Челябинский облсуд оставил без изменения приговор экс-главе Копейска Вячеславу Истомину, осужденному за получение взятки. Он проведет 4,5 года в колонии строгого режима и заплатит 5-миллионный штраф. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Установлено, что в 2011-2014 годах Истомин получил более 2 миллионов рублей от коммерсантов. Взамен он помогал им получить земельные участки и оказывал содействие при заключении договоров поставок оборудования для школьного питания.

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Облсуд пересмотрит приговор экс-главе Копейска

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