За коррупцию.

1 сентября 2017 года Новоуренгойский горсуд вынес приговор экс-директору департамента физкультуры и спорта Ямала Александру Эйриху, признав его виновным во взяточничестве, подстрекательстве к растрате и легализации денежных средств. Он проведет 6 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР.

Вместе с Эйрихом на скамье подсудимых оказались директор волейбольного клуба "Факел" Павел Михайлов и агент по поиску спортсменов Евгений Нирка. Они получили условные сроки - 4 и 2 года соответственно. Кроме того, троица должна заплатить 11 миллионов рублей в счет возмещения ущерба.

Установлено, что с апреля по сентябрь 2012 года чиновник вымогал у Михайлова 10-миллионную взятку. За эти деньги он обещал помочь волейбольному клубу получить дополнительное финансирование. Директор согласился и задействовал Нирку, с которым заключил фиктивный договор о привлечении игроков из стороннего волейбольного клуба в "Факел". Фактически условия договора выполнены не были, а деньги переведены на счет посредника.

Затем Нирка встретился в московском аэропорту Домодедово с Эйрихом и передал ему 3 миллиона рублей. Спустя некоторое время чиновнику на счет поступило еще 7 миллионов.