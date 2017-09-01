Возбуждено дело.

В Пермском крае 60-летний пенсионер решил отомстить обидчику, переехав его на машине. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, инцидент произошел в деревне Комаришка. На улице Трактовой мужчина повздорил с 41-летним знакомым. Во время конфликта последний несколько раз ударил пенсионера. Тот сел в свою Toyota Corolla и наехал на обидчика.

Пострадавшего госпитализировали с травмой ноги. Пенсионера спустя некоторое время задержали полицейские.