На 9,5 лет.

1 сентября 2017 года Мотовилихинский суд Перми вынес приговор бывшему гендиректору нескольких управляющих компаний, признав его виновным в хищении 89 миллионов рублей. Его отправили на 9,5 лет в колонию общего режима и оштрафовали на 1 миллион, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Установлено, что с 2008 по 2012 годы мужчина обналичивал деньги через подчиненные ему организации. Для этого он оформлял документы о якобы проделанных работах или оказанных услугах.

Кроме того, подсудимый создал мошенническую схему по выставлению "двойных квитанций" за оплату коммунальных услуг. Он убеждал собственников расторгать договоры с управляющими компаниями, обещая, что теперь его УК будет обслуживать дом. В результате люди оплачивали квитанции от двух организаций.

Чтобы избежать ответственности, мужчина инициировал внеочередные собрания собственников жилья, на которых якобы было принято решение о ликвидации УК. В дальнейшем организации были признаны банкротами.