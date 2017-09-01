Он готовил зелье на продажу.

В Нижнем Тагиле задержали с наркотиками 24-летнего сына помощника прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры Вячеслава Касьянова. При себе у молодого человека было 400 граммов "синтетики", пишет агентство "Между строк".

По имеющимся данным, молодой человек планировал сбыть зелье. Сейчас решается вопрос об его аресте.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области заявили "Уралинформбюро", что не дают комментариев в интересах следствия.