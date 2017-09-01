Таможня Кольцово задержала полцентнера янтаряСегодня в 17:13
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Стоимостью 6 миллионов.
Таможенники аэропорта Кольцово задержали 50 килограммов янтаря. Необработанный камень в Харбин пытались вывезти трое граждан Китая. По предварительной оценке, стоимость партии более 6 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральской оперативной таможни.
В международном терминале мужчины прошли по "зеленому коридору", заявив тем самым, что у них нет товаров, подлежащих декларированию. Но при досмотре ручной клади и багажа таможенники обнаружили свертки с камнями. Янтарь включён в перечень стратегически важных товаров и ресурсов и запрещен к вывозу с территории России. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье "Контрабанда".
Фото: Уральская оперативная таможня
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