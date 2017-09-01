Стоимостью 6 миллионов.

Таможенники аэропорта Кольцово задержали 50 килограммов янтаря. Необработанный камень в Харбин пытались вывезти трое граждан Китая. По предварительной оценке, стоимость партии более 6 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральской оперативной таможни.

В международном терминале мужчины прошли по "зеленому коридору", заявив тем самым, что у них нет товаров, подлежащих декларированию. Но при досмотре ручной клади и багажа таможенники обнаружили свертки с камнями. Янтарь включён в перечень стратегически важных товаров и ресурсов и запрещен к вывозу с территории России. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье "Контрабанда".

Фото: Уральская оперативная таможня