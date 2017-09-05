На Уралмаше.

В Екатеринбурге на улице 40-летия Октября в стычке с тремя выходцами из Средней Азии серьезно пострадал 19-летнего местный житель - молодого человека пырнули ножом в сердце. Пострадавшего госпитализировали в ГКБ №23 в тяжелом состоянии.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, сообщение о нападении поступило в отдел полиции №5 ночью 3 сентября 2017 года. На место выезжала следственно-оперативная группа, были изъяты вещдоки.

В настоящее время ведется розыск нападавших. По предварительным данным, это молодые люди 20-25 лет. Их рост около 170-175 сантиметров, все трое худощавого телосложения, черноволосые. На одном из них была черная кожаная куртка, на другом - серая олимпийка, на третьем - темная толстовка. Все в спортивных штанах.