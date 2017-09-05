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Екатеринбуржец получил 2 года колонии за "бесплатную" тушенку04 сентября в 12:48

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Его подельникам суд еще предстоит.

В Екатеринбурге в суд передано дело троих свердловчан, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре-декабре 2016 года четверо жителей Среднего Урала и житель Курганской области от имени юридического лица заключили договор поставки консервов с организацией из Барнаула. Получив 50 тысяч банок говяжьей тушенки высшего сорта, квинтет даже и не подумал за нее расплатиться. Компании был нанесен ущерб свыше 4 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбуржцу, заключившему с прокуратурой досудебное соглашение, приговор уже вынесен - ближайшие 2 года он проведет в колонии общего режима.

Дело в отношении жителя Зауралья выделено в отдельное производство - мужчина подался в бега.

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