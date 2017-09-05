Один из них скончался.

В Шурышкарском районе задержали 24-летнего местного жителя, который напал с ножом на двух человек. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 1 сентября 2017 года в селе Лопхари. Подозреваемый выпивал у себя дома с приятелями 18 и 19 лет. Во время застолья произошел конфликт, и хозяин изрезал гостей. 19-летний юноша скончался на месте, второго молодого человека госпитализировали.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.