У них изъяли почти 9 кило "синтетики".

В Ленинский райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении двух жительниц Саратовской области, обвиняемых в наркоторговле, сообщили "Уралинформбюро"в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Женщины 32 лет и 21 года снимали квартиру на Моторостроителей. Там они фасовали синтетические наркотики, а затем делали закладки по Тюмени. В мае 2017 года их задержали с поличным. По месту жительства и в тайниках изъяли почти 9 килограммов "синтетики".

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