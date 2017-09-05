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В Челябинске коллекторы выстрелили в лицо матери должника04 сентября в 17:24

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Из-за 2 000 рублей.

В Челябинске коллекторы выстрелили женщине в лицо из-за долга в 2 000 рублей. Произошедшим заинтересовалась прокуратура.

"1 сентября в 12 дня по ул.50 ВЛКСМ дом 43, неизвестные в евро окно на проветривания 1 этаж, выстрелили из травматики в женщину пробили бровь. Позже наложили три шва, женщина потеряла сознание рядом находилась восьми десятилетняя мама. Это сделали коллектора за долг в две тысячи сына потерпевшей о котором она знать не знала. Сын полтора года как осужден", - написал анонимный пользователь в группе "Подслушано ЧМЗ" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, расследование инцидента на личный контроль взял прокурор Южного Урала Александр Кондратьев. Также проверку проводит полиция.

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