Он свернул ей шею.

Нижнетавдинский райсуд вынес приговор 33-летнему местному жителю, признав его виновным в убийстве пенсионерки. Мужчина проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено в ночь на 15 июня 2017 года в поселке Паченка на улице Береговой. Обвиняемый выпивал в гостях у 66-летней женщины. Во время застолья разгорелась ссора, и мужчина свернул шею собутыльнице. Свою вину он признал.