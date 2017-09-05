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Стрельба у детсада в Екатеринбурге вылилась в "уголовку"04 сентября в 18:23

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Пострадали двое.

В Екатеринбурге по факту стрельбы около детсада на улице Советской возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ (иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел днем 1 сентября 2017 года около дома №41. Неизвестный обстрелял прохожих из пневматического оружия. Пострадали двое взрослых.

В настоящее время следователи инициировали вопрос о передаче уголовного дела из полиции в СКР.

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