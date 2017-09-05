Возбуждено дело.

В Ханты-Мансийске сотрудник ППС стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, инцидент произошел 13 августа 2017 года. Сотрудники патрульно-постовой службы заметили на улице пьяного 27-летнего мужчину. Он оказал активное сопротивление стражам порядка, и они доставили его в дежурную часть. При этом один из них нанес задержанному несколько ударов.

Потерпевший попал в больницу с травмой живота и внутренних органов.