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Бывший замдиректора Рефтинского спецучилища сел на 3,5 года05 сентября в 10:06

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За издевательства над воспитанниками.

Асбестовский горсуд вынес приговор бывшему замдиректора Рефтинского спецучилища закрытого типа №1, признав его виновным в шести эпизодах превышения полномочий с применением насилия. Он проведет 3,5 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, в феврале-декабре 2015 года Бакшаев избивал воспитанников спецучилища. В частности, одного из подростков он едва не задушил, другому достались удары бильярдным кием и разделочной доской.

Ранее по теме:
Суд над бывшим замдиректора Рефтинского спецучилища не состоялся

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