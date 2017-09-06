За издевательства над воспитанниками.

Асбестовский горсуд вынес приговор бывшему замдиректора Рефтинского спецучилища закрытого типа №1, признав его виновным в шести эпизодах превышения полномочий с применением насилия. Он проведет 3,5 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, в феврале-декабре 2015 года Бакшаев избивал воспитанников спецучилища. В частности, одного из подростков он едва не задушил, другому достались удары бильярдным кием и разделочной доской.

Ранее по теме:

Суд над бывшим замдиректора Рефтинского спецучилища не состоялся