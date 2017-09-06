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Курганец из ревности зарезал сожительницу05 сентября в 11:30

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И вызвал скорую.

В Кургане в отношении 56-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено 3 августа 2017 года на улице Заречной. Мужчина выпивал с сожительницей. Они начали ссориться на почве ревности и других бытовых причин. По версии следствия, разъяренный подозреваемый схватил кухонный нож и дважды ударил женщину в грудь.

Опомнившись, он вызвал скорую помощь, однако потерпевшая скончалась до приезда врачей.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он арестован.

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