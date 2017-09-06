На 2 месяца.

Нязепетровский райсуд арестовал на 2 месяца экс-полицейского, который сбил насмерть многодетную мать. Он останется в СИЗО до 3 ноября 2017 года, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Людмила Криницына.

Трагедия произошла вечером 2 сентября 2017 года на 86-м километре трассы Касли - Красноуфимск. Пьяный водитель Toyota Avensis наехал на велосипедистку, которая ехала в попутном направлении. С места происшествия он скрылся. Женщина скончалась на месте. У нее осталось четверо детей.

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