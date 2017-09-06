В которое они попали.

Двое жителей Полевского надругались над девушкой, а затем попали в аварию в районе коллективных садов "Малахит".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в ночь на 1 сентября 2017 года поступило сообщение о ДТП. Выехавшие на место правоохранители обнаружили разбитый ВАЗ-2115 и тело 26-летней женщины. В кустах прятался 31-летний мужчина. Его доставили в дежурную часть для опроса.

Спустя некоторое время в полицию обратилась девушка с заявлением об изнасиловании. По приметам оказалось, что попавший в ДТП мужчина и есть предполагаемый насильник. В тот же день сыщики задержали второго подозреваемого - 32-летнего мужчину.

В пресс-службе регионального СУ СКР уточнили, что уголовное дело было возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемые арестованы. Их проверяют на причастность к другим преступлениям.