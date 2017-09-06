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За гибель 14-летнего южноуральца ответят должностные лица05 сентября в 14:10

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Его убило током.

По факту гибели 14-летнего подростка в поселке Гумбейка возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла вечером 2 сентября 2017 года. Школьник коснулся лежащего на земле провода. Он погиб от удара током.

В рамках расследования дела следователи установят должностных лиц, ответственных за эксплуатацию линии электропередач.

Ранее по теме:
В Челябинской области подросток погиб от удара током

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