Его убило током.

По факту гибели 14-летнего подростка в поселке Гумбейка возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла вечером 2 сентября 2017 года. Школьник коснулся лежащего на земле провода. Он погиб от удара током.

В рамках расследования дела следователи установят должностных лиц, ответственных за эксплуатацию линии электропередач.

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