Заступившись за сожителя.

В суд направлено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Тазовского района, обвиняемой в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено в Салехарде. Женщина с сожителем снимали квартиру у 51-летнего мужчины. 11 июня 2017 года пара выпивала вместе с хозяином. Между мужчинами разгорелась ссора, и женщина решила вступиться за сожителя. Она схватила нож и 118 раз ударила им потерпевшего.