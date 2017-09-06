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На Ямале квартирантка 118 раз пырнула ножом хозяина05 сентября в 14:23

  • Текст

Заступившись за сожителя.

В суд направлено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Тазовского района, обвиняемой в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено в Салехарде. Женщина с сожителем снимали квартиру у 51-летнего мужчины. 11 июня 2017 года пара выпивала вместе с хозяином. Между мужчинами разгорелась ссора, и женщина решила вступиться за сожителя. Она схватила нож и 118 раз ударила им потерпевшего.

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