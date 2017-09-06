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Челябинцы попались на продаже съемных квартир05 сентября в 16:18

  • Текст

Полиция ищет потерпевших.

В Челябинске по подозрению в мошенничестве с недвижимостью задержали двух местных жителей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского ГУ МВД, сообщники посуточно снимали квартиры, а затем размещали в Интернете объявления об их продаже ниже рыночной стоимости. За 2016 год злоумышленники успели обмануть 10 человек. Сумма ущерба пока не сообщается.

В настоящее время подозреваемые арестованы.

Полицейские просят граждан, которые могли пострадать от действий сообщиков, позвонить по телефонам: 8 (351) 268-85-94, 267-77-07 или 02.

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