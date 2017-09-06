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Житель Нижневартовска заработал 14 миллионов на чужих автомобилях05 сентября в 17:19

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И сел на 7 лет.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Нижневартовского городского суда в отношении Ивана Франчука, осужденного за мошенничество.

Мужчина находил в Интернете объявления об аренде легковых автомобилей и заключал договор. Машины он продавал по цене, существенно ниже рыночной. Иногда мошенник выплачивал небольшую часть арендной платы, чтобы не вызывать подозрений.

Всего Франчук завладел 13 машинами, причинив ущерб их владельцам на сумму порядка 14 миллионов рублей, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе окружной прокуратуры.

Суд приговорил мошенника к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Несколько автомобилей удалось найти и вернуть владельцам. За остальные осужденному придется заплатить - около 11 миллионов рублей.

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