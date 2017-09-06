Случайно.

В Каргаполье пенсионер случайно застрелил 19-летнюю девушку, которая проникла к нему в дом.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, инцидент произошел в ночь на 1 сентября 2017 года. Неоднократно судимая девушка через окно проникла в частный дом. Она потребовала у пожилой пары деньги, угрожая им убийством.

Хозяин дома достал для самозащиты из шкафа охотничье ружье. Злоумышленница попыталась выхватить его из рук. В процессе борьбы прозвучал выстрел. Пуля попала девушке в плечо. Спустя несколько часов она скончалась в больнице.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.